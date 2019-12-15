Ритейлеры рассказали о предпочтениях россиян на рынке смартфонов

Продавцы сообщили о смещении спроса россиян в сторону более дорогих смартфонов в 2019 году. Согласно данным ритейлеров, средняя цена на смартфон в России за год выросла на 5% и составляет 16—17 тыс. рублей.

«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года», — приводит РИА Новости слова представителя группы «М.Видео—Эльдорадо».

Также уточняется, что спрос на флагманские устройства (от 50 тыс. рублей) вырос более чем на четверть в штуках и на 30% в денежном эквиваленте.

Лидером по количеству проданных смартфонов признана компания Samsung, а в денежном отношении — корпорация Apple.

В ноябре издание ФБА «Экономика сегодня» привело рейтинг лучших мобильных устройств по версии специалистов Роскачества.