Ритейлеры рассказали о предпочтениях россиян на рынке смартфонов
«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года», — приводит РИА Новости слова представителя группы «М.Видео—Эльдорадо».
Также уточняется, что спрос на флагманские устройства (от 50 тыс. рублей) вырос более чем на четверть в штуках и на 30% в денежном эквиваленте.
Лидером по количеству проданных смартфонов признана компания Samsung, а в денежном отношении — корпорация Apple.
В ноябре издание ФБА «Экономика сегодня» привело рейтинг лучших мобильных устройств по версии специалистов Роскачества.