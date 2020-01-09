В Госдуме оценили идею штрафа за неоплату проезда по платным дорогам

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал RT внесение в нижнюю палату парламента проекта, который предполагает введение штрафа для автомобилистов за неоплату проезда по платной дороге.
В Госдуме оценили идею штрафа за неоплату проезда по платным дорогам
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  • РИА Новости

«Возможно, это поможет в борьбе с нарушителями. Тем не менее я бы не спешил с введением подобных штрафов до тех пор, пока не будет наведён порядок с самими платными дорогами. На большинстве участков плата непропорционально высока. Также дороги не всегда в хорошем состоянии и нет параллельных объездных трасс», — сказал он.

По словам депутата, прежде чем штрафовать автомобилистов, «необходимо навести порядок в эксплуатации платных участков дорог».

Кабмин внёс в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплату проезда по платным трассам. 

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