В Госдуме оценили идею штрафа за неоплату проезда по платным дорогам
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- РИА Новости
«Возможно, это поможет в борьбе с нарушителями. Тем не менее я бы не спешил с введением подобных штрафов до тех пор, пока не будет наведён порядок с самими платными дорогами. На большинстве участков плата непропорционально высока. Также дороги не всегда в хорошем состоянии и нет параллельных объездных трасс», — сказал он.
По словам депутата, прежде чем штрафовать автомобилистов, «необходимо навести порядок в эксплуатации платных участков дорог».
Кабмин внёс в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплату проезда по платным трассам.