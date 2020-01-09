В Думу внесли проект о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам

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Правительство внесло в Государственную думу проект, предполагающий введение штрафов за неоплату проезда по платным трассам. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
В Думу внесли проект о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам
  • РИА Новости

Согласно проекту, размер штрафа для водителей легковых автомобилей составит 2,5 тыс. рублей, грузовиков и автобусов — 5,5 тыс. рублей.

Документом предполагается, что если в течение 60 дней погасить задолженность перед владельцем платной дороги, штраф будет отменён.

Как указывается в базе данных, 31 декабря проект был направлен в комитет Госдумы.

Соответствующий законопроект был одобрен кабмином в конце декабря. Было принято решение внести его в Госдуму в установленном порядке.

Летом СМИ, ссылаясь на законопроект Минтранса, писали, что впервые вводимый в стране штраф за попытку бесплатно проехать по платной трассе может составить до 10 тыс. рублей.

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