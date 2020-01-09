В Думу внесли проект о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам
- РИА Новости
Согласно проекту, размер штрафа для водителей легковых автомобилей составит 2,5 тыс. рублей, грузовиков и автобусов — 5,5 тыс. рублей.
Документом предполагается, что если в течение 60 дней погасить задолженность перед владельцем платной дороги, штраф будет отменён.
Как указывается в базе данных, 31 декабря проект был направлен в комитет Госдумы.
Соответствующий законопроект был одобрен кабмином в конце декабря. Было принято решение внести его в Госдуму в установленном порядке.
Летом СМИ, ссылаясь на законопроект Минтранса, писали, что впервые вводимый в стране штраф за попытку бесплатно проехать по платной трассе может составить до 10 тыс. рублей.