Правительство одобрило штраф за неоплату проезда по платным дорогам

Правительство России одобрило введение административного штрафа за неоплаченный проезд по платной автодороге.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Уточняется, что это позволит обеспечить эффективность функционирования транспортной инфраструктуры.

Также сообщается, что данная мера отвечает интересам добросовестных пользователей платных автодорог.

18 июля газета «Коммерсантъ» сообщала, что впервые вводимый в России штраф за попытку бесплатно проехать по платной трассе составит до 10 тыс. рублей.