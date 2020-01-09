Продлён арест главе ЧОПа по делу о стрельбе в колледже Благовещенска

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Адвокат Андрей Иванов сообщил, что суд до 14 марта оставил под стражей гендиректора частной охранной организации «Сириус-А» Сергея Андрющенко, арестованного после стрельбы в колледже в Благовещенске.
Продлён арест главе ЧОПа по делу о стрельбе в колледже Благовещенска
  • © РИА Новости

«Сегодня продлён срок содержания под стражей до 14 марта», — цитирует РИА Новости Иванова.

Также до 14 марта был продлён арест охранника колледжа Олега Ермолова, ранее имевшего судимость за особо тяжкое преступление.

Отмечается, что Ермолов не имел права заниматься охранной деятельностью.

15 ноября гендиректору частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске предъявили обвинение после стрельбы в колледже.

В середине ноября 19-летний студент устроил в учебном заведении стрельбу. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали.

Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

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