Охранявший благовещенский колледж ЧОП оштрафован
«Назначить наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — приводит ТАСС слова судьи.
14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу, в результате чего погиб один человек, ещё трое пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.
Гендиректору ЧОПа Сергею Андрющенко предъявили обвинение после стрельбы в колледже. Затем следствие попросило арестовать его.
16 ноября стало известно об аресте Андрющенко Благовещенским городским судом до 14 января 2020 года.