Охранявший благовещенский колледж ЧОП оштрафован

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие «Сириус-А», охранявшее колледж в Благовещенске, где 14 ноября студент устроил стрельбу.

«Назначить наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — приводит ТАСС слова судьи.

14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу, в результате чего погиб один человек, ещё трое пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

Гендиректору ЧОПа Сергею Андрющенко предъявили обвинение после стрельбы в колледже. Затем следствие попросило арестовать его.

16 ноября стало известно об аресте Андрющенко Благовещенским городским судом до 14 января 2020 года.