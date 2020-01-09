В Совфеде рассказали об идее оплачивать проезд волонтёров к месту ЧС из бюджета

Короткая ссылка
Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов в беседе с «Парламентской газетой» рассказал об инициативе сделать обязательной оплату проезда волонтёрам, которые помогают устранять последствия чрезвычайных ситуаций.
В Совфеде рассказали об идее оплачивать проезд волонтёров к месту ЧС из бюджета
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«В рамках поездок по регионам озвучен запрос на оплату проезда к месту чрезвычайной ситуации и обратно для волонтёров, которые помогают в устранении последствий чрезвычайных ситуаций. Данный запрос возникает в связи с тем, что фактически желающих волонтёров больше, чем тех волонтёров, которые могут позволить себе оплатить проезд до места чрезвычайной ситуации и обратно самостоятельно», — подчеркнул сенатор.

Он планирует направить письмо главе МЧС Евгению Зиничеву с просьбой высказать позицию министерства о возможности закрепить в законе о благотворительной деятельности порядок, по которому добровольцам будут в обязательном порядке оплачивать проезд к месту чрезвычайной ситуации и обратно.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе «Дружин здоровья» в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить