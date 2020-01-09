В Совфеде рассказали об идее оплачивать проезд волонтёров к месту ЧС из бюджета

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов в беседе с «Парламентской газетой» рассказал об инициативе сделать обязательной оплату проезда волонтёрам, которые помогают устранять последствия чрезвычайных ситуаций.

«В рамках поездок по регионам озвучен запрос на оплату проезда к месту чрезвычайной ситуации и обратно для волонтёров, которые помогают в устранении последствий чрезвычайных ситуаций. Данный запрос возникает в связи с тем, что фактически желающих волонтёров больше, чем тех волонтёров, которые могут позволить себе оплатить проезд до места чрезвычайной ситуации и обратно самостоятельно», — подчеркнул сенатор.

Он планирует направить письмо главе МЧС Евгению Зиничеву с просьбой высказать позицию министерства о возможности закрепить в законе о благотворительной деятельности порядок, по которому добровольцам будут в обязательном порядке оплачивать проезд к месту чрезвычайной ситуации и обратно.

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