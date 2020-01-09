На Чукотке нашли пропавшего в декабре оленевода
- РИА Новости
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«Его нашли, он жив-здоров, но похудел, потому что не ел 16 дней», — цитирует РИА Новости представителя ЕДДС городского округа Эгвекинот.
Уточняется, что медицинская помощь оленеводу не понадобилась.
Также сообщается, что мужчина заблудился по дороге в село Рыркайпий, куда он ехал на снегоходе. Впоследствии он был найден в 200 км от села.
1 января двухлетний ребёнок из Благовещенска, который пропал в новогоднюю ночь после прогулки с матерью, был найден живым и здоровым.