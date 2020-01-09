На Чукотке нашли пропавшего в декабре оленевода

На Чукотке поисковой группой найден живым бригадир оленеводческой бригады «Пионер», пропавший 21 декабря 2019 года и проведший 16 дней без еды.

«Его нашли, он жив-здоров, но похудел, потому что не ел 16 дней», — цитирует РИА Новости представителя ЕДДС городского округа Эгвекинот.

Уточняется, что медицинская помощь оленеводу не понадобилась.

Также сообщается, что мужчина заблудился по дороге в село Рыркайпий, куда он ехал на снегоходе. Впоследствии он был найден в 200 км от села.

1 января двухлетний ребёнок из Благовещенска, который пропал в новогоднюю ночь после прогулки с матерью, был найден живым и здоровым.