Пропавший в новогоднюю ночь ребёнок из Благовещенска найден живым

Двухлетний ребёнок из Благовещенска, который пропал в новогоднюю ночь после прогулки с матерью, найден живым и здоровым.

«Ребёнок найден, жив-здоров. Только его забрали. Это самое лучшее, что могло случиться», — цитирует kp.ru добровольцев поисково-спасательного отряда «Амур».

Отмечается, что ребёнок помещён в медицинское учреждение, где будут следить за состоянием его здоровья.

В СУ СК России по Амурской области заявили, что перед органами опеки поставлен вопрос об отобрании ребёнка у матери до выяснения обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошёл вечером 31 декабря, ребёнок отправился на прогулку с матерью, но обратно женщина вернулась без него.

29 ноября портал Nation News сообщал, что десятилетний сын сотрудника полиции помог найти ребёнка, который пропал в лесу Приморья.