В Роскачестве рассказали о самых качественных отечественных товарах

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Глава Роскачества Максим Протасов в беседе с «Российской газетой» рассказал о самых качественных отечественных товарах.
В Роскачестве рассказали о самых качественных отечественных товарах
  • Pixabay

«У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Отличные растительное масло и продукты из нашего зерна и муки», — заявил он.

Российское премиальное мясо поставляется в Латинскую Америку. Как отметил Протасов, Россия успешно конкурирует с США на рынке круглого риса.

Глава Роскачества также сообщил, что Россия постепенно учится производить качественные сыры и вино.

Он выразил надежду, что страна станет конкурентоспособной и по органической продукции.

Ранее, как сообщал Nation News, «Росконтроль» проверил качество консервированного горошка.

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