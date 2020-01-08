В Роскачестве рассказали о самых качественных отечественных товарах
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«У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Отличные растительное масло и продукты из нашего зерна и муки», — заявил он.
Российское премиальное мясо поставляется в Латинскую Америку. Как отметил Протасов, Россия успешно конкурирует с США на рынке круглого риса.
Глава Роскачества также сообщил, что Россия постепенно учится производить качественные сыры и вино.
Он выразил надежду, что страна станет конкурентоспособной и по органической продукции.
Ранее, как сообщал Nation News, «Росконтроль» проверил качество консервированного горошка.