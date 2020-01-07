Онищенко вновь заявил о необходимости сокращать длинные новогодние каникулы

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Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU вновь заявил о необходимости сокращать длинные новогодние каникулы.
Онищенко вновь заявил о необходимости сокращать длинные новогодние каникулы
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами», — отметил он.

По его мнению, если нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно.

Онищенко также сослался на данные статистики, которые показывают рост числа россиян, обратившихся за помощью медиков, что отражается на экономике страны в долгосрочной перспективе.

Серьёзным испытанием для здоровья депутат назвал и полёты в тёплые страны, поскольку после возвращения на родину человек пытается заново привыкнуть к холодам, что особенно опасно во время эпидемии гриппа.

Ранее Онищенко в беседе с ФАН дал рекомендации по празднованию Нового года.

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