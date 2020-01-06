В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса

Полиция Тюменской области возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, следовавшего из Таджикистана в Сургут и попавшего в ДТП под Тобольском, в результате которого два человека погибли и семеро пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

«Водитель 1985 года рождения задержан в порядке ст. 91 УПК России. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Уголовное дело расследуется по ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее сообщалось, что на 266-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автобус с грузовиком, в результате чего погибли водитель и пассажир грузовика и пострадали семь пассажиров автобуса.

URA.RU передавало, что при столкновении двух автомобилей в Челябинской области погибли четыре человека.