В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса

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Полиция Тюменской области возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, следовавшего из Таджикистана в Сургут и попавшего в ДТП под Тобольском, в результате которого два человека погибли и семеро пострадали.
В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

«Водитель 1985 года рождения задержан в порядке ст. 91 УПК России. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Уголовное дело расследуется по ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее сообщалось, что на 266-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автобус с грузовиком, в результате чего погибли водитель и пассажир грузовика и пострадали семь пассажиров автобуса.

URA.RU передавало, что при столкновении двух автомобилей в Челябинской области погибли четыре человека.

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