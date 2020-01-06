В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Авария произошла на 266-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск.
«По предварительным данным, автобус совершал разворот на автодороге, водитель не убедился в безопасности», — заявили в ведомстве.
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Ранее URA.RU сообщало, что в районе села Агаповка произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.