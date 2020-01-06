В Петербурге около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко

В Санкт-Петербурге около 200 человек пришли на церемонию прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, который скончался от рака. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Спасо-Преображенского собора, где проходит отпевание.

«Сейчас церемония прощания подходит к концу. Проститься с Андреем Николаевичем Павленко пришли около 200 человек», — сообщил он.

Павленко похоронят на Киновеевском кладбище.

Андрей Павленко скончался утром 5 января.

Весной 2018 года у него обнаружили рак желудка. Врач продолжил работу в Клинике высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова. Также он вёл видеоблог, в котором рассказывал о ходе лечения и поддерживал других пациентов.

Кроме того, Павленко основал благотворительный проект Cancer Fund с целью улучшения качества помощи онкологическим больным в России.