В Петербурге около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко

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В Санкт-Петербурге около 200 человек пришли на церемонию прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, который скончался от рака. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Спасо-Преображенского собора, где проходит отпевание.
В Петербурге около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко
  • РИА Новости

«Сейчас церемония прощания подходит к концу. Проститься с Андреем Николаевичем Павленко пришли около 200 человек», — сообщил он.

Павленко похоронят на Киновеевском кладбище.

Андрей Павленко скончался утром 5 января. 

Весной 2018 года у него обнаружили рак желудка. Врач продолжил работу в Клинике высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова. Также он вёл видеоблог, в котором рассказывал о ходе лечения и поддерживал других пациентов.

Кроме того, Павленко основал благотворительный проект Cancer Fund с целью улучшения качества помощи онкологическим больным в России.

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