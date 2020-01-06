В Петербурге около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко
- РИА Новости
«Сейчас церемония прощания подходит к концу. Проститься с Андреем Николаевичем Павленко пришли около 200 человек», — сообщил он.
Павленко похоронят на Киновеевском кладбище.
Андрей Павленко скончался утром 5 января.
Весной 2018 года у него обнаружили рак желудка. Врач продолжил работу в Клинике высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова. Также он вёл видеоблог, в котором рассказывал о ходе лечения и поддерживал других пациентов.
Кроме того, Павленко основал благотворительный проект Cancer Fund с целью улучшения качества помощи онкологическим больным в России.