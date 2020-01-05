Прощание с онкологом Андреем Павленко пройдёт 6 января

Прощание с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся после длительной борьбы с раком желудка, состоится 6 января в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила его вдова.

«Прощание состоится 6 января в Спасо-Преображенском соборе (в. — RT) 13:15… Похороны пройдут в 15 часов на Киновеевском кладбище», — написала Ана Гегечкори на своей странице в Facebook.

Павленко скончался утром 5 января. Весной 2018 года у него диагностировали рак желудка, однако он продолжил врачебную практику в Клинике высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова и вёл видеоблог, в котором рассказывал о ходе своего лечения и поддерживал других пациентов.

Хирург также создал благотворительный проект Cancer Fund для улучшения качества помощи онкологическим больным в России.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова выразила соболезнования супруге Павленко.