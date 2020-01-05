Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования жене скончавшегося от онкологического заболевания хирурга-онколога Андрея Павленко.
Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«5 января не стало Андрея Николаевича Павленко, одного из ведущих хирургов-онкологов страны. Последние два года он сам боролся со смертельным заболеванием, от которого за время работы спас не одну тысячу людей. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова направила соболезнования супруге Андрея Павленко», — указывается в заявлении.

Как отметила Скворцова в соответствующей телеграмме, личный пример мужественной борьбы Павленко с тяжёлой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление.

Ранее стало известно, что Павленко, продолжавший врачебную практику после того, как у него был диагностирован рак, скончался в Санкт-Петербурге.

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