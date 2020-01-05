В «Столото» заявили о праве выигравшего 1 млрд рублей сохранить анонимность
- РИА Новости
«По закону победитель оставляет за собой право раскрытия личности. Однако участники видят в публичности прежде всего безопасность», — цитирует её РИА Новости.
По словам Басанович, победителям лотереи организовывают консультации с финансистами, юристами «и при необходимости с психологами».
«Именно поэтому наши крупнейшие победители не скрывают радости побед», — добавила она.
Ранее в пресс-службе «Столото» заявили, то россиянин, выигравший в лотерею 1 млрд рублей, сможет получить свои деньги в течение полугода.
3 января стало известно, что выигрышный лотерейный билет на 1 млрд рублей был куплен в подмосковном Юдине в пятницу, 13 декабря. При этом победитель до сих пор не вышел на связь.
1 января сообщалось, что житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» 1 млрд рублей. В пресс-службе «Столото» позднее уточнили, что победитель получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ в 13%.