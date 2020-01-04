В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

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Россиянин, выигравший в лотерею 1 млрд рублей, сможет получить свои деньги в течение полугода, заявили в пресс-службе «Столото».

Отмечается, что для всех победителей государственных лотерей действует правило: при наличии уважительной причины срок увеличивается ещё на три года.

«Уважительная — это почти любая причина, поскольку мы нацелены на то, чтобы выплатить выигрыш», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Уточняется, что если в указанные сроки участник за своим выигрышем не явится, то вся сумма будет перечислена в госбюджет.

Ранее стало известно, что выигрышный лотерейный билет на 1 млрд рублей был куплен в подмосковном Юдине в пятницу, 13 декабря. При этом победитель до сих пор не вышел на связь.

1 января сообщалось, что житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» 1 млрд рублей. В пресс-службе «Столото» позднее уточнили, что победитель получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ в 13%.

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