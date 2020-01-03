Выигрышный лотерейный билет на 1 млрд рублей купили в Подмосковье

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Выигрышный лотерейный билет на 1 млрд рублей был куплен в подмосковном Юдине в пятницу, 13 декабря. Об этом заявили в «Столото». При этом победитель до сих пор не вышел на связь.
Выигрышный лотерейный билет на 1 млрд рублей купили в Подмосковье
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«В «Столото» надеются, что информация о месте покупки ускорит объявление миллиардера. Лотерейный киоск, где продали билет на миллиард, находится в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, билет приобрели 13 декабря за семь минут до закрытия точки продаж лотерей.

1 января стало известно, что житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» 1 млрд рублей. В пресс-службе «Столото» позднее уточнили, что победитель получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ в 13%.

Осенью газета «Известия» писала, что россияне не забрали выигрышей в лотерею на 2,8 млрд рублей. 

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