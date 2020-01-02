В «Столото» уточнили, сколько получит лотерейный миллиардер

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В пресс-службе «Столото» сообщили, что лотерейный победитель-миллиардер из Москвы получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ в 13%.
В «Столото» уточнили, сколько получит лотерейный миллиардер
  • Pixabay

«Подоходный налог с суммы составит 13%. Причём ему не нужно беспокоиться, сумма сразу придёт за вычетом налога», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы лотереи.

Миллиардер должен посетить лотерейный центр «Столото», в котором оформят все необходимые документы. Сначала пройдёт процедура проверки подлинности билета, в течение полугода победитель полностью получит выигрыш.

Ранее сообщалось, что житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» 1 млрд рублей.

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