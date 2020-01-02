В «Столото» уточнили, сколько получит лотерейный миллиардер
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«Подоходный налог с суммы составит 13%. Причём ему не нужно беспокоиться, сумма сразу придёт за вычетом налога», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы лотереи.
Миллиардер должен посетить лотерейный центр «Столото», в котором оформят все необходимые документы. Сначала пройдёт процедура проверки подлинности билета, в течение полугода победитель полностью получит выигрыш.
Ранее сообщалось, что житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» 1 млрд рублей.