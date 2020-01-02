Почти 100 россиян выиграли по 1 млн рублей в новогодней лотерее

Почти 100 человек выиграли по 1 млн рублей в рамках новогодней лотереи России, в которой также разыграли 1 млрд рублей. Об этом сообщили в «Столото».

«Помимо 1 млрд рублей, было разыграно 105 призов по миллиону рублей. Появились 99 миллионеров. Оставшиеся призы по миллиону поделили несколько участников», — цитирует пресс-службу лотереи РИА Новости.

В рейтинге самых везучих регионов по числу победителей первую строку заняли Москва и Московская область, где по 1 млн рублей выиграли сразу 20 жителей.

В Санкт-Петербурге по миллиону выиграли семь человек, в Башкирии — шесть, в Ростовской области — пять, а в Свердловской и Новосибирской областях — по четыре человека.

Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 28 801 695 билетов. Общая сумма выигрышей составила 3 507 979 503 рубля.

Как ранее сообщили в «Столото», лотерейный победитель-миллиардер из Москвы получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ в 13%.

Миллиардер должен посетить лотерейный центр «Столото», в котором оформят все необходимые документы. Сначала пройдёт процедура проверки подлинности билета, и в течение полугода победитель полностью получит выигрыш.