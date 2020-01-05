Пожар на складе с пластиком в Подмосковье потушен

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Пожар на складе с пластиком в подмосковных Мытищах потушен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«В 3:16 мск ликвидация открытого горения... В 6:00 мск — полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре на складе с пластиком на общей площади 800 кв. м. В МЧС уточнили, что людей в момент возгорания в помещении не было.

4 января в Советском городском округе Ставропольского края произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли четыре человека, в том числе ребёнок.

В июле URA.RU сообщало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.

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