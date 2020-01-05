В Подмосковье горит склад с пластиком

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Склад с пластиком загорелся в подмосковных Мытищах на общей площади 800 кв. м. Об этом сообщает МЧС России

«В 1​​​:14 мск 5 января 2020 года поступила информация о пожаре на складе по хранению пластика и оборудования для изготовления бассейнов, расположенного по адресу: Московская область, Мытищи, 1-й Селикатный переулок, 12. Здание в плане — металло-каркасное размерами 20 на 80... Площадь пожара составляет 800 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что в момент возгорания в здании людей не было. 

Ранее сообщалось, что в Советском городском округе Ставропольского края произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли четыре человека, в том числе ребёнок.

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