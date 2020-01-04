На Ставрополье при пожаре в частном доме погибли четыре человека
«Ночью в субботу (4 января. — RT) поступила информация о пожаре в Советском городском округе, селе Горькая Балка по улице Подгорная, дом 2», — заявили РИА Новости в пресс-службе.
В настоящее время пожар полностью ликвидирован, его причина устанавливается.
«По уточнённым данным, четыре человека погибли, из них один ребёнок», — добавили в МЧС.
Ранее сообщалось о пожаре в многоквартирном жилом доме в Астрахани. В МВД допускают версию поджога.
Газета «Реальное время» также информировала, что из Татарской государственной филармонии экстренно эвакуировали посетителей и сотрудников после срабатывания пожарной сигнализации.