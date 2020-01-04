В МВД рассказали о возможных причинах пожара в доме в Астрахани

Полиция рассматривает три версии возникновения пожара в многоквартирном жилом доме в Астрахани, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора Астраханской области.

«По данным УМВД России по Астраханской области, рассматриваются три версии возникновения пожара: короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнём и поджог», — указывает пресс-служба.

Отмечается, что соответствующая информация была высказана на совещании штаба по ликвидации последствий пожара.

Ранее в жилом доме в Астрахани произошёл пожар, спасатели эвакуировали восемь человек. Позднее Следственный комитет начал проверку по факту возгорания.