В МВД рассказали о возможных причинах пожара в доме в Астрахани
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора Астраханской области.
«По данным УМВД России по Астраханской области, рассматриваются три версии возникновения пожара: короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнём и поджог», — указывает пресс-служба.
Отмечается, что соответствующая информация была высказана на совещании штаба по ликвидации последствий пожара.
Ранее в жилом доме в Астрахани произошёл пожар, спасатели эвакуировали восемь человек. Позднее Следственный комитет начал проверку по факту возгорания.