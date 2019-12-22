В Уфе произошёл пожар в производственном здании
- АГН «Москва»
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«Поступило сообщение о горении в трёхэтажном кирпичном производственном здании на Инициативной улице в городе Уфе. На момент прибытия пожарных в 05:02 мск наблюдалось загорание в производственном корпусе», — сказали в ведомстве.
По предварительной информации, горит легковоспламеняющаяся жидкость. Существует угроза распространения огня на другие производственные здания.
В настоящий момент нет информации о погибших и пострадавших в результате происшествия.
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