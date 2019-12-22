В Уфе произошёл пожар в производственном здании

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В Уфе произошло возгорание в производственном здании на площади 1,6 тыс. кв. м.
В Уфе произошёл пожар в производственном здании
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Поступило сообщение о горении в трёхэтажном кирпичном производственном здании на Инициативной улице в городе Уфе. На момент прибытия пожарных в 05:02 мск наблюдалось загорание в производственном корпусе», — сказали в ведомстве.

По предварительной информации, горит легковоспламеняющаяся жидкость. Существует угроза распространения огня на другие производственные здания.

В настоящий момент нет информации о погибших и пострадавших в результате происшествия.

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