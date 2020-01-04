Пять человек погибли при ДТП с грузовиком под Тюменью
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
Отмечается, что инцидент произошёл в 17:55 на 104-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень.
Водитель грузовика DAF в условиях снегопада выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковым автомобилем Lada Xray.
Уточняется, что при ДТП погибли водитель и четверо пассажиров Lada Xray, в том числе трое детей.
Ранее сообщалось о четырёх погибших при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе Кемерово — Промышленная.