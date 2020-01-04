Пять человек погибли при ДТП с грузовиком под Тюменью

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В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области погибли пять человек.
Пять человек погибли при ДТП с грузовиком под Тюменью
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Отмечается, что инцидент произошёл в 17:55 на 104-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень.

Водитель грузовика DAF в условиях снегопада выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковым автомобилем Lada Xray.

Уточняется, что при ДТП погибли водитель и четверо пассажиров Lada Xray, в том числе трое детей. 

Ранее сообщалось о четырёх погибших при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе Кемерово — Промышленная.

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