В Свердловской области рассказали о показателях по снижению смертности. Так, в 2019 году жители региона реже, чем в 2018-м, стали умирать от алкоголя (на 28,6%) и в результате ДТП (на 8%). Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

В целом отмечено системное снижение смертности от внешних, не связанных со здоровьем причин (на 5,3%, или на 243 случая).

Показатель общей смертности в январе — октябре составил 13,5 случая на тысячу населения, что ниже уровня за аналогичный период прошлого года на 1,5%.

В рамках исполнения национального проекта «Демография» по итогам 2019 года регион вышел на рекордные показатели. Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» выполнен на 100%, «Финансовая поддержка семей при рождении детей» — на 92,38%, «Спорт — норма жизни» — на 72,40%, «Старшее поколение» — на 57,94%.

Ранее начальник управления ГИБДД по Калужской области Алексей Холопов в беседе с kp.ru оценил ситуацию со смертностью на дорогах.