Четыре человека погибли в результате ДТП в Кузбассе

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Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе Кемерово — Промышленная.
Четыре человека погибли в результате ДТП в Кузбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.

«Предварительно установлено, что водитель Chevrolet не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. В результате водитель легковой машины и трое его пассажиров погибли», — указывается в заявлении.

Уточняется, что пассажир грузовика получил травмы.

Ранее начальник управления ГИБДД по Калужской области Алексей Холопов в беседе с kp.ru оценил ситуацию со смертностью на дорогах.

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