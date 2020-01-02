Четыре человека погибли в результате ДТП в Кузбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.
«Предварительно установлено, что водитель Chevrolet не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. В результате водитель легковой машины и трое его пассажиров погибли», — указывается в заявлении.
Уточняется, что пассажир грузовика получил травмы.
Ранее начальник управления ГИБДД по Калужской области Алексей Холопов в беседе с kp.ru оценил ситуацию со смертностью на дорогах.