В Родительском комитете оценили идею скорректировать брачный возраст
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«В исключительных случаях у нас и сейчас можно вступать в брак с 16 лет. Я не вижу смысла ещё сильнее снижать этот порог. Трудно представить, с какого возраста Минюст разрешит вступать в брак. Но я не вижу в этом ничего хорошего. Существующих сегодня регламентов более чем достаточно. Если мы ориентируемся на ту же Европу или Америку, там возраст тоже далеко не ранний», — сказала она.
По словам Волынец, «необходимы объективные причины для изменения брачного возраста».
Ранее сообщалось, что Минюст намерен разработать законопроект, корректирующий возраст вступления в брак. Соответствующая инициатива включена в план законопроектной работы правительства.