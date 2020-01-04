СК проверит данные о двух раненных при стрельбе в Приморье детях

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Следователи проверят сообщения о получении двумя детьми ранений при стрельбе в Приморском крае, информирует пресс-служба СУ СК России по региону.
СК проверит данные о двух раненных при стрельбе в Приморье детях
  • РИА Новости

«Проводится доследованная проверка в порядке ст. 143, 144 УПК России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о полученных детьми 10 и 15 лет ранениях в районе улицы Харьковская посёлка Заводской в результате хулиганских действий неизвестного гражданина появилась в СМИ в субботу, 4 января.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее сообщалось, что четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана в Приморье.

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