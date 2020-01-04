СК проверит данные о двух раненных при стрельбе в Приморье детях
- РИА Новости
«Проводится доследованная проверка в порядке ст. 143, 144 УПК России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о полученных детьми 10 и 15 лет ранениях в районе улицы Харьковская посёлка Заводской в результате хулиганских действий неизвестного гражданина появилась в СМИ в субботу, 4 января.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана в Приморье.