СК проверит данные о двух раненных при стрельбе в Приморье детях

Следователи проверят сообщения о получении двумя детьми ранений при стрельбе в Приморском крае, информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

«Проводится доследованная проверка в порядке ст. 143, 144 УПК России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о полученных детьми 10 и 15 лет ранениях в районе улицы Харьковская посёлка Заводской в результате хулиганских действий неизвестного гражданина появилась в СМИ в субботу, 4 января.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана в Приморье.