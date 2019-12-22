Четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана в Приморье

Четыре человека получили ранения при стрельбе около ресторана в Дальнегорске Приморского края. Как сообщает региональное управление МВД России, сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение стрелка.

«В полицию поступило сообщение о том, что около ресторана на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске слышны выстрелы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из оппонентов произвёл выстрелы из ружья», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В МВД уточнили, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Они были доставлены в травматологическое отделение больницы.

Местонахождение подозреваемого устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Саратове сотрудник МВД получил огнестрельное ранение. Полицейский был госпитализирован, однако позднее скончался от обильной кровопотери.