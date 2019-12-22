Получивший огнестрельное ранение в Саратове полицейский умер

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Сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение во время исполнения служебных обязанностей в Саратове, скончался в больнице.
Получивший огнестрельное ранение в Саратове полицейский умер
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Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

По данным ведомства, сотрудники патрульно-постовой службы вечером 21 декабря в Заводском районе остановили двух мужчин. Один из них внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции.

«Сотрудник полиции был госпитализирован в медицинское учреждение, где от обильной кровопотери скончался», — указали в ведомстве.

Уточняется, что полицейские задержали двух граждан 1979 и 1987 годов рождения.

«С места происшествия изъят предмет, похожий на пистолет», — отметили в МВД.

Ранее в Саратовской области было возбуждено уголовное дело в отношении жителя села в Балтайском районе, которого подозревают в нападении с ножом на двух полицейских. 

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