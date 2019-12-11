В Саратовской области мужчина с ножом напал на полицейских

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя села в Балтайском районе, которого подозревают в нападении с ножом на двух полицейских.

Об этом сообщила пресс-служба управления СК по области.

По данным следствия, 10 декабря 48-летний мужчина, увидев пришедших к нему домой полицейских, напал на них с ножом. На обоих сотрудниках были бронежилеты, но, несмотря на это, один из них получил проникающее ранение.

Раненого полицейского доставили в больницу, где ему провели операцию. Следователи СК задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье УК России о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В пресс-службе ГУ МВД по области уточнили, что полицейский пострадал «при оказании содействия в принудительном доставлении пациента в медицинское учреждение».

Ранее жителя Санкт-Петербурга, который смертельно ранил сотрудника СК в Москве, признали невменяемым.