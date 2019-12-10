Смертельно ранивший сотрудника СК в Москве мужчина признан невменяемым

Жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, смертельно ранившего полковника юстиции Владислава Капустина у здания Следственного комитета в Москве, признали невменяемым, его направят на принудительное психиатрическое лечение.

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В ходе проведённой стационарной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина, совершивший нападение на Капустина, страдает хроническим психическим расстройством, исключающим его вменяемость. В связи с этим уголовное дело с постановлением о применении к нему меры медицинского характера направлено в Генеральную прокуратуру России», — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Она уточнила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина после трагедии приняты дополнительные меры безопасности сотрудников, осуществляющих личное взаимодействие с гражданами.

1 октября Капустин был ранен ножом у проходной СК в Техническом переулке в Москве и впоследствии скончался в больнице.

Сообщалось, что задержанный нападавший состоял на учёте в психоневрологическом диспансере и в ходе первичного допроса проявил неадекватность поведения.

Позднее нападавший был арестован.