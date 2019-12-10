Смертельно ранивший сотрудника СК в Москве мужчина признан невменяемым
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- АГН «Москва»
Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«В ходе проведённой стационарной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина, совершивший нападение на Капустина, страдает хроническим психическим расстройством, исключающим его вменяемость. В связи с этим уголовное дело с постановлением о применении к нему меры медицинского характера направлено в Генеральную прокуратуру России», — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Она уточнила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина после трагедии приняты дополнительные меры безопасности сотрудников, осуществляющих личное взаимодействие с гражданами.
1 октября Капустин был ранен ножом у проходной СК в Техническом переулке в Москве и впоследствии скончался в больнице.
Сообщалось, что задержанный нападавший состоял на учёте в психоневрологическом диспансере и в ходе первичного допроса проявил неадекватность поведения.
Позднее нападавший был арестован.