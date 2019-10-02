Суд арестовал напавшего на сотрудника СК в Москве

Басманный суд Москвы арестовал жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, обвиняемого в убийстве сотрудника Следственного комитета Владислава Капустина.

Как передаёт ТАСС, мужчина заключён под стражу на два месяца — до 1 декабря.

Григорьеву грозит пожизненное лишение свободы.

Нападение на полковника юстиции было совершено во вторник, 1 октября, возле проходной СК в Техническом переулке столицы. Капустин скончался в больнице, не приходя в сознание.

По предварительным данным, нападавший состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибшего, назвав его настоящим профессионалом в области юриспруденции.