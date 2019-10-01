Бастрыкин выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника СК

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким полковника юстиции Владислава Капустина, погибшего в результате нападения у проходной ведомства.
Бастрыкин выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника СК
  • АГН «Москва»

Он отметил, что Капустину было 42 года, всю жизнь с институтской скамьи он посвятил служению обществу, государству и справедливости. 

«Следователь, прокурор, старший инспектор центрального аппарата СК России — настоящий профессионал в области юриспруденции, не растерявший за годы службы человеческих качеств, и талантливый аналитик, обладавший огромным опытом и знаниями», — говорится в тексте.

Бастрыкин подчеркнул, что гибель сотрудника стала ощутимой потерей для всего ведомства, а его вклад в общее дело по обеспечению восстановления прав граждан не будет забыт. 

Капустин скончался в больнице, не приходя в сознание, после совершённого на него нападения у проходной в Техническом переулке.

Злоумышленника задержали. По предварительным данным, он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

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