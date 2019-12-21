В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение

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В Заводском районе города Саратова сотрудник УМВД России, находившийся при исполнении служебных обязанностей, получил огнестрельное ранение.
В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК России по Саратовской области.

«21 декабря 2019 года в вечернее время вблизи дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе города Саратова сотрудник ППСП УМВД России по городу Саратову, находившийся при исполнении служебных обязанностей, получил огнестрельное ранение», — рассказали в ведомстве.

Потерпевший был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

«Мужчина, предположительно причастный к совершению противоправного деяния задержан», — добавили в СК.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области возбуждено уголовное дело после того, как в Апатитах группа подростков напала на двоих полицейских.

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