После нападения подростков на полицейских в Апатитах возбуждено дело

В Мурманской области возбуждено уголовное дело после того, как в Апатитах группа подростков напала на двоих полицейских.

Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено дело по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК России).

«Потерпевшие обслужены амбулаторно, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда, причинённого здоровью», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее следственный отдел по городу Апатиты начал процессуальную проверку после нападения подростков на полицейских в Апатитах.

13 декабря полиция задержала учащуюся Чебоксарского экономико-технологического колледжа, которая подозревается в нападении на сотрудницу учебного заведения.

Позднее СК возбудил дело по факту произошедшего.