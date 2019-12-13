В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

Полиция задержала учащуюся Чебоксарского экономико-технологического колледжа, которая подозревается в нападении на сотрудницу учебного заведения.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД Чувашии.

Отмечается, что инцидент произошёл в здании колледжа утром в пятницу, 13 декабря.

В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».

Сотрудницу колледжа госпитализировали с ранами лица и рук, её жизни ничего не угрожает. Нападавшую задержали.

«Есть вопросы к её психическому состоянию. Мотивы преступления сейчас устанавливаются», — добавили в ведомстве.

В конце октября Зарайский городской суд Московской области отправил под арест студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.