В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД Чувашии.
Отмечается, что инцидент произошёл в здании колледжа утром в пятницу, 13 декабря.
В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
Сотрудницу колледжа госпитализировали с ранами лица и рук, её жизни ничего не угрожает. Нападавшую задержали.
«Есть вопросы к её психическому состоянию. Мотивы преступления сейчас устанавливаются», — добавили в ведомстве.
В конце октября Зарайский городской суд Московской области отправил под арест студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.