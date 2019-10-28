Суд арестовал готовившего нападение в подмосковном колледже студента

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Зарайский городской суд Московской области отправил под арест студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Мособлсуда.
Суд арестовал готовившего нападение в подмосковном колледже студента
  • РИА Новости

«Борис Банин, подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России), отправлен в СИЗО до 23 декабря включительно», — говорится в сообщении.

Как отмечается, заседание суда проходило в закрытом режиме.

По версии Следственного комитета, как уточняет агентство, Банин планировал на одной из пар расстрелять однокурсников.

27 октября источник в силовых структурах сообщил, что в Зарайске был задержан студент одного из колледжей, который готовил нападение на однокурсников. 

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