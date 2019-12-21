СК начал проверку после нападения подростков на полицейских в Апатитах

Следственный отдел по городу Апатиты СК России по Мурманской области начал процессуальную проверку по факту применения насилия в отношении полицейских.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Следствие установило, что 20 декабря «в вечернее время группа подростков, находясь возле Дома культуры по улице Ленина в городе Апатиты, причинила телесные повреждения двоим полицейским, осуществлявшим охрану общественного порядка».

Отмечается, что нападавшие установлены.

Пострадавших направили на медицинское освидетельствование «с целью дальнейшего назначения судебно-медицинской экспертизы, результатами которой будет установлена тяжесть вреда, причинённого здоровью полицейских».

Ранее в Саратовской области было возбуждено уголовное дело в отношении жителя села в Балтайском районе, которого подозревают в нападении с ножом на двух полицейских.