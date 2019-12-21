СК начал проверку после нападения подростков на полицейских в Апатитах
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Следствие установило, что 20 декабря «в вечернее время группа подростков, находясь возле Дома культуры по улице Ленина в городе Апатиты, причинила телесные повреждения двоим полицейским, осуществлявшим охрану общественного порядка».
Отмечается, что нападавшие установлены.
Пострадавших направили на медицинское освидетельствование «с целью дальнейшего назначения судебно-медицинской экспертизы, результатами которой будет установлена тяжесть вреда, причинённого здоровью полицейских».
Ранее в Саратовской области было возбуждено уголовное дело в отношении жителя села в Балтайском районе, которого подозревают в нападении с ножом на двух полицейских.