СК начал проверку после нападения подростков на полицейских в Апатитах

Короткая ссылка
Следственный отдел по городу Апатиты СК России по Мурманской области начал процессуальную проверку по факту применения насилия в отношении полицейских.
СК начал проверку после нападения подростков на полицейских в Апатитах
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Следствие установило, что 20 декабря «в вечернее время группа подростков, находясь возле Дома культуры по улице Ленина в городе Апатиты, причинила телесные повреждения двоим полицейским, осуществлявшим охрану общественного порядка».

Отмечается, что нападавшие установлены.

Пострадавших направили на медицинское освидетельствование «с целью дальнейшего назначения судебно-медицинской экспертизы, результатами которой будет установлена тяжесть вреда, причинённого здоровью полицейских».

Ранее в Саратовской области было возбуждено уголовное дело в отношении жителя села в Балтайском районе, которого подозревают в нападении с ножом на двух полицейских

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить