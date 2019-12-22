Следователи начали проверку после стрельбы из ружья в Дальнегорске

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Следователи начали проверку после стрельбы около ресторана в городе Дальнегорске Приморского края, в результате которой четыре человека получили ранения.
Следователи начали проверку после стрельбы из ружья в Дальнегорске
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«По предварительным данным, между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из оппонентов произвёл выстрелы из ружья. В результате хулиганских действий ранения получили четверо местных жителей», — сообщили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»).

Ранее стало известно, что четыре человека получили ранения при стрельбе около ресторана в Дальнегорске.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение стрелка.

В ноябре в Москве МВД начало проверку после стрельбы из травматического оружия на Новом Арбате, в результате которой один человек получил ранения.

Также URA.RU передавало, что в Челябинской области задержали молодого человека, открывшего стрельбу из ружья.

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