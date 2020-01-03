В Госдуме прокомментировали ситуацию с некачественным топливом на АЗС

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв рассказал в беседе с RT об улучшении качества топлива на российских АЗС, но при этом отметил, что остаются проблемы, которые необходимо решать.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с некачественным топливом на АЗС
  • РИА Новости

«Мне кажется, что за последнее время мы видим, как кардинально улучшилось качество топлива, и это в первую очередь вызвано тем, что надзорные и правоохранительные органы заняли более активную и более принципиальную позицию. Конечно, катализатор всех этих процессов — это и Генпрокуратура, и Федеральная служба безопасности, которая пристально следит за недопущением коррупционных связей между надзорными органами и нечестным бизнесом, это позволило значительно улучшить качество топлива», — пояснил он.

При этом Гутенёв отметил, что, несмотря на положительную динамику, остаётся много проблем.

Они, по его мнению, касаются не крупных сетей, а небольших заправочных станций, которые вынуждены, выживая в сложной конкурентной ситуации, «идти на всякие ухищрения».

«Здесь очень важна не только воля федеральной власти, но и принципиальная позиция региональных властей. Поэтому выявление недостатков — это не единственный, но необходимый шаг на пути борьбы с некачественным топливом, а это сказывается и на ресурсе машин, и на экологии, поэтому эту работу надо продолжать», — заключил парламентарий.

Ранее в Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

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