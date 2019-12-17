В Татарстане заявили о снижении объёма некачественного топлива на АЗС

Объём некачественного топлива на автозаправочных станциях в Татарстане за год снизился, сообщает «Реальное время».

Об этом заявили на брифинге в республиканском кабмине.

Проведены лабораторные испытания 1971 пробы моторного топлива на 1040 АЗС и 11 нефтебазах. Не отвечают требованиям 52 пробы, или 2,6%. Годом ранее этот показатель достигал 3,7%.

Из 1313 проб бензина выявлены несоответствия по 18, из 658 проб дизельного топлива — по 34.

11 ноября глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.

Автоэксперт Роман Гуляев в беседе с URA.RU дал рекомендации, как действовать в случае недолива топлива на автозаправке.