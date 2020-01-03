Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

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В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
  • РИА Новости

Согласно данным ведомства, всего в список попали 157 АЗС, он доступен на сайте Росстандарта в разделе «Документы».

Чаще всего в топливе недобросовестных продавцов выявляли несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизельного топлива).

Кроме того, в некачественном бензине и солярке часто находили повышенное содержание серы.

В Росстандарте уточнили, что проверки проводили по всей России, включая АЗС в Дагестане и Крыму.

В ноябре Росстандарт по итогам проверок в 2019 году создал карту качества топлива на российских АЗС.

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