СМИ: В России резко вырос объём штрафов за некачественный бензин

В России резко вырос объём штрафов за торговлю некачественным топливом на АЗС, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

Уточняется, что за девять месяцев 2019 года нарушители заплатили 47 млн рублей.

Так, средний размер штрафа за реализацию несоответствующего стандартам топлива составил 580 тыс. рублей.

По данным Росстандарта, за 2018 год общий объём штрафных взысканий составил 50 млн рублей.

В ведомстве пояснили, что только за III квартал 2019 года взыскали 24,6 млн рублей, в то время как за первые два квартала сумма составила 22,4 млн рублей. Увеличение объёмов штрафов связано с более эффективными проверками организаций-нарушителей.

В сентябре Росстандарт сообщил, что доля фальсифицированного горючего на АЗС составила почти 9%.

13 сентября член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о недоливе топлива на каждой пятой АЗС в России.