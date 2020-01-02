Фильм RTД впервые выйдет в широкий прокат

Документальный фильм RTД «Дикие и свободные», снятый к 25-летию WWF России, с 4 января выйдет в широкий прокат.

Картину можно будет посмотреть в кинотеатре «Иллюзион».

Премьера фильма состоялась 10 декабря также в кинотеатре «Иллюзион». На премьере киноленты об охране тигров, белых медведей и других редких животных присутствовал в том числе космонавт-испытатель и Герой России Сергей Рязанский.

Документальный фильм «Дикие и свободные» снимали на Чукотке, в Приморском крае и на юге Сибири. Озвучивал материал Николай Дроздов.

Главными героями стали Татьяна Миненко из «Медвежьего патруля» в чукотском селе на берегу Ледовитого океана, орнитолог Игорь Карякин, восстанавливающий популяцию соколов-балобанов, и Павел Фоменко, руководитель отдела по редким видам Амурского филиала WWF России, специалист по диким кошачьим.

В фильме все герои пользуются такими приспособлениями для слежки за хищниками, как GPS-трекеры и фотоловушки.

Специалисты фонда сообщили, что для подсчёта популяции диких животных начали использовать искусственный интеллект.

Например, умная программа подсчитывает поголовье сайгаков. Волонтёров снабжают квадрокоптерами, чтобы они не рисковали и не подходили близко к медведям или моржам.

Подробнее — в материале RT.