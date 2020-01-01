В России вводятся cтимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний

В России с 1 января вводятся стимулирующие выплаты врачам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что на эти цели в 2020 году выделяется 1,2 миллиарда рублей.

Как сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размер выплаты за каждый выявленный случай составит 1 тысячу рублей.

При этом уточняется, что денежные средства медицинским работникам будут выплачиваться только при соблюдении сроков обследования, постановки на диспансерное наблюдение и выполнении диагностических и иных исследований, пояснили в ФОМС.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции потребовал избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главврачей и повысить базовую ставку.