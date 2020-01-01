Вступил в силу закон о повышении минимальных цен на водку

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C 1 января вступил в силу приказ Минфина, согласно которому, минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 руб. до 230 руб. за 0,5 л.

Как сообщает ТАСС, также повышаются минимальные цены для потребителей и на другие крепкие напитки.

Минимальная стоимость бутылки коньяка 0,5 литра увеличится с 388 до 433 рублей, а бренди того же объёма с 1 января можно будет приобрести не менее чем за 315 рублей, до этого минимальная цена составляла 307 рублей.

Также повышаются закупочные цены на алкоголь у производителей и дистрибьюторов. 

В октябре Минфин России предложил поднять минимальные цены на водку, коньяк и бренди с 1 января 2020 года.

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